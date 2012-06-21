Напередодні дня Святого Миколая Президент Петро Порошенко отримав від учасників українського скаутського руху, які гордо іменуються пластунами, чудовий подарунок — Вифлеємський вогонь миру. Вогонь зі Святої землі символізує мир і благополуччя для всіх українців, які третій рік живуть в умовах російської агресії.

«Ми дуже раді мати змогу передати цей вогонь вам, у ваш дім, бо Вифлеємський вогонь миру є запорукою об’єднання української громади. І всі українці, які запалюють свічку за святковим столом, будуть об’єднані спільною мрією про краще майбутнє нашої держави», — сказала голова організації Ольга Герус. За її словами, пластуни створюють середовище, в якому виховують гідних громадян своєї держави. І сьогодні багато тих, хто пройшов гарт пластунських організацій, охороняють кордони нашої держави.

Петро Порошенко привітав пластунів та поділився своїми враженнями щодо цієї давньої традиції — передавати Вифлеємський вогонь миру в оселі українців напередодні Різдва, повідомляє департамент прес-служби Адміністрації Президента.

Пластовий рух, вважає глава держави, — не лише український рух, але й об’єднання закордонних українців і діаспори, яка нині відіграє надзвичайно важливу роль у створенні потужної світової солідарності на підтримку нашої Батьківщини.

Президент розповів юним гостям про ухвалене Радою ЄС важливе рішення щодо продовження санкцій проти РФ, країни-агресора. «Говорили, що Європа не з нами, що Європа не об’єднана, що Європа не підтримує Україну. Все з точністю до навпаки. І це не було б можливим, якби не українська солідарність у всьому світі», — конкретизував Петро Порошенко.

Окремо він наголосив на важливості чудової традиції передачі Вифлеємського вогню миру: «Цим ми показуємо всім українцям, наскільки важливо займатись скаутським рухом, наскільки він важливий для нас».

Особливо відзначено роль пластунів, які першими стали на захист держави, і роль пластунів-волонтерів у захисті нашої країни від агресора: «Величезна кількість пластунів записалися до армії, добровольчих батальйонів для того, щоб особисто захищати Батьківщину».

Приклад жахливих трагічних подій в Сирії, зокрема нелюдські дії, до яких вдався агресор в Алеппо, вкотре підтверджує потребу мати потужну армію та підтримку волонтерів. В іншому разі щось подібне могло б статися й на наших теренах.

Петро Порошенко також відзначив роль «Пласту» у вихованні молодих патріотів і наголосив, що ці традиції слід активно поширювати всією Україною — скрізь, де живуть українці. Адже кращої школи патріотизму, як пластунський рух, годі й шукати.

Значна роль пластунів і в суспільному та політичному житті країни. Тут Президент доречно згадав таких пластунів, як голова Transpаrеncy International в Україні Ярослав Юрчишин — очільника організації, яка допомагає змінювати Україну і бореться з корупцією, та пані Уляну Супрун, яка рішуче заходилася впроваджувати реформи в галузі охорони здоров’я.

Петро Порошенко подякував пластунам і пообіцяв, що лампадка з Вифлеємським вогнем миру, яку вони подарували, стоятиме у його робочому кабінеті.