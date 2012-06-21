Ціни на квитки для проїзду в залізничному транспорті зростуть в 2017 році. Відповідні пропозиції з цього приводу Укрзалізниця вже направила до міністерства інфраструктури. Про це керівник Укрзалізниці Войцех Балчун розповів в інтерв’ю Укрінформу.
«Ми не маємо іншого виходу, оскільки не живемо у вакуумі. Останній перегляд цін відбувся в 2014 році»,— заявив пан Балчун.
Він пояснив: аналіз за останні три роки показав, що фактична інфляція є набагато вищою, ніж прогнозована. Тому Укрзалізниця мусить підняти ціни, особливо з урахуванням того, що до значного обсягу пасажирських перевезень потрапляють пільгові перевезення різних соціальних груп.
«Тож ми маємо велику проблему з поверненням чи компенсацією з боку держави цих коштів», — пояснив керівник Укрзалізниці.
Пан Балчун поінформував, що компанія вже направила свої пропозиції щодо підвищення цін в міністерство інфраструктури. Після того як це буде затверджено і піде до Кабміну, Укрзалізниця повідомить деталі.