Інспектував автошляхи Волині віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. За півдоби він устиг відкрити капітально відремонтовану автодорогу Н-17 «Львів—Радехів—Луцьк» та ознайомитися з перебігом будівництва міжнародної траси Н-19 «Доманове (на Брест)—Ковель—Чернівці—Тереблече (на Бухарест)» та Н-22 «Устилуг—Луцьк—Рівне».
Спершу Володмир Кістіон відкрив автодорогу «Львів—Радехів—Луцьк». Її побудовано в 50-х роках, однак поточний ремонт на деяких її ділянках проводили ще до 2007 року. Посадовець повторив слова Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, нагадавши присутнім, що нині вітчизняний уряд здійснює капітальний ремонт країни. «Якісне відновлення доріг — одне з найважливіших пріоритетів нашої діяльності. Ремонт в Україні триває. Наше спільне завдання полягає в тому, щоб зробити дороги в Україні якісними, з належним рівнем безпеки руху», — означив позицію віце-прем’єр.
Потім він вирушив на ділянку дороги міжнародного загальнодержавного значення «Доманове (на Брест)—Ковель—Чернівці—Тереблече (на Бухарест)». Капітальний ремонт цієї дороги не проводили з 1995 року. Щоправда, у 2017-му з коштів від «митного експерименту» передбачається спрямувати на її ремонт 26 мільйонів гривень.
«Ця дорога є частиною національного транспортного коридору Балтійське море — Чорне море та європейським маршрутом. Вона з'єднує Республіку Білорусь з Україною, а також обласні центри Чернівці, Рівне, Луцьк, пов'язує між собою великі промислові та адміністративні центри, перетинає низку доріг державного та місцевого значення. Тому уряд пильно стежитиме за ремонтом цієї дороги», — наводить слова Володимира Кістіона його прес-служба.
Щодо автодороги «Устилуг—Луцьк—Рівне», яка веде до українсько-польського кордону, то Волинська область запланувала початок її капітального ремонту тільки на червень 2018 року. Відновлювальні роботи здійснюватимуть за рахунок кредиту уряду Республіки Польща. Загальна мета такої роботи — досягнення розвитку прикордонного регіону, поглиблення економічного співробітництва між Україною та Польщею, підвищення іміджу України як європейської держави.
«Ми задоволені темпами відновлення доріг на Волині. Область загалом добре впоралася з поставленим завданням, зокрема із забезпеченням безпеки руху на оновлених дорогах. Це — надзвичайно важливе питання, бо йдеться про життя українських громадян. Встановлено освітлення на дорогах, зроблено пішохідні доріжки й відповідне огородження, є дорожня розмітка, знаки, сигнальні стовпчики», — резюмував віце-прем'єр-міністр.
Взагалі у Державному бюджеті-2017 на ремонт вітчизняних доріг передбачено 30 мільярдів гривень. Цей показник утричі перевищує торішні. Ще понад 8 мільярдів гривень (за 7 місяців 2017 року) спрямовано на відновлення доріг від «митного експерименту». Додатково надаватимуть 3,25 мільярда гривень — завдяки перевиконанню бюджетних планів і розподілення коштів спецконфіскату.
До слова, з початку впровадження «митного експерименту» (вересень 2015) до липня 2017 року Волинська митниця ДФС перерахувала на капітальний ремонт магістралей в області 698,9 мільйона гривень. Із них 479 мільйонів гривень (69 %) надійшло на спецрахунки обласного бюджету за 7 місяців 2017 року. У 2015 році показник становив 104,2 мільйона гривень, а в 2016-му — 115,7 мільйона гривень.
Як зазначається в повідомленні прес-служби ГУ ДФС у Волинській області, темпи відрахувань зумовлено стабільним і з наростаючою динамікою перевиконанням плану доходів Волинською митницею 2017 року.