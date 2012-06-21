Державна мова має бути одна, бо це основа національного самовизначення.
Такої думки дотримується директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.
У своєму інтерв’ю, опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр», він пригадав, що таку позицію він свого часу перейняв в українських поетів Івана Драча та Дмитра Павличка, з якими особисто познайомився у 1993 році.
Проте Горбулін переконаний, що вирішувати «мовне питання» потрібно вкрай обережно. «І це не завдання Міністерства культури або Мінінформу. Це завдання української інтелігенції», – наголосив вчений.
Він порадив українській владі покладатися у державній мовній політиці до української інтелігенції та української науки і «м’яко вводити кожен наступний етап українізації».