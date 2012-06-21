Пан В.Горбулін в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розмірковує щодо значення інтелектуальної складової, особливо, в усіх видах безпеки.
— На жаль, навіть нині, коли країна опинилася перед епохальними викликами і загрозами національній безпеці, наш науковий, інтелектуальний потенціал залишається недостатньо запитуваним. Нам необхідно вийти з глухого кута нерозуміння і байдужості, в який зайшли відносини між наукою і державою. Передусім можемо і зобов’язані надати потужний інтелектуальний ресурс для кращого розуміння ситуації, підготовки рішень, аналізу загроз і можливостей.
Сьогодні технічні науки на передньому краї підтримки обороноздатності країни. Проте цього недостатньо, оскільки справжня державна міць і реальний суверенітет спираються насамперед на економічний потенціал, а він цілком залежить від інновацій і технологій. Отже, є величезний запит на технічне переозброєння нашого виробництва. Без нього Україна не має шансів стати успішною.
Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»