Кремль у гібридній війні може застосувати до України три сценарії: військовий наступ, ультиматум з вимогою федералізації і перетворення ОРДЛО в сіру зону замороженого конфлікту.
Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, інформує ukurier.gov.ua.
«Можна не сумніватися: Кремль готовий і сподівається, що зможе нас штовхнути в спину, якщо ми раптом опинимося біля умовної прірви. Які сценарії може застосувати він до нас найближчим часом? Сценарій битви: це буде наступ збройних формувань з Донбасу, підтримуваних російськими військами з усіх можливих напрямків», – сказав Горбулін.
За його словами, можливий також ультиматум щодо федералізації і фактичної десуверенизації України.
«Сценарій деградація: це варіант перетворення України на сіру зону, нічийну територію нестабільності і замороженого конфлікту, приречену на поступову деградацію», – сказав він.
Україна сьогодні має бути готова до реалізації Російською Федерацією будь-якого з цих сценаріїв, наголосив Горбулін.