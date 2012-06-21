Пан В.Горбулін в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розмірковує щодо компромісу у розв’язанні «проблем Росії та України».
— Слабка держава сама по собі є запрошенням для будь-якого агресора, отже, наша пріоритетна мета — побудова сильної держави. Вектор розвитку залежить від нашої з вами вольової, інтелектуальної та моральної спроможності відновити справедливість. А вона потрібна не лише нам самим, а й цивілізованому світу, який стоїть за нашою спиною у нашій протидії агресорові. У цьому протистоянні єдиний наш справді надійний союзник — це ми самі. Маємо вжити всіх заходів, щоб посилити нашу спроможність бути готовими до нових витків протистояння.
Насамперед ми повинні сформувати нову якість системи національної безпеки та її ключової ланки — сектору безпеки і оборони країни. Цей сектор має забезпечити ефективне і оперативне реагування на всі види загроз, спираючись переважно на власні сили і раціонально використовуючи наявні можливості та ресурси. При цьому нова якість досягається завдяки переходу від ситуативного реагування до здійснення на постійній основі комплексного стратегічного аналізу, який слугував би основою для прийняття відповідних державних рішень.
Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»