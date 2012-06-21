Політика нового президента США Трампа може призвести до серйозних тактичних кроків, які нестимуть небезпеку для України, зокрема, до скасування антиросійських санкцій.
Про це в інтерв’ю, опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр», заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін .
Він допускає зміни у вибудовуванні відносин США та Росії, проте не вважає, що через ці зміни «з’явиться новий трикутник — Сполучені Штати, Китай та Росія».
«Я у це слабо вірю. У цьому трикутнику катети і гіпотенуза просто не зійдуться», – сказав Горбулін. За його словами, Трамп — це людина, яка буде скрізь шукати для США «плюси». «Але США і Росія органічно не можуть бути союзниками! Партнерами — так, але не союзниками!», – вважає Горбулін.
Однак він припустив, що Вашингтон може скасувати санкції щодо Росії, при цьому вчений наголосив, що «санкції Сполучених Штатів не настільки істотні для Росії, як санкції країн ЄС».
Горбулін повідомив, що через антиросійські санкції Європейський Союз несе великі втрати. За словами вченого, у 2015 році ці втрати становили майже 100 мільярдів євро.
«Але якщо США, а потім і Європа, наслідуючи їхній приклад, скасує санкції, то це розв’яже руки Росії», – прогнозує Горбулін і додає, що скасування санкцій не означатиме, що «Росія дозволить собі негайно розпочати велику війну з Україною, але її позиція значно посилиться».