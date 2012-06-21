Проект державного бюджету на 2018 рік буде представлений на засіданні уряду в п'ятницю, 15 вересня.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Інтерфакс-Україна.
«У цьому році 15 вересня уряд схвалить проект бюджету на 2018 рік і подасть його в парламент», – заявив Гройсман.
Прем'єр зазначив, що пріоритетами держбюджету буде продовження будівництва доріг і продовження реформ.
За його словами, в рамках реформи фінансування охорони здоров'я в 2018 році буде збільшено на 10 млрд грн.