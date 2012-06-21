Відповідальність усіх гілок влади в Україні має стати вищою за будь-які інтереси, передусім політичні, оскільки на порядку денному — ухвалення найважливіших для держави реформ: судової й пенсійної. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму відеозверненні на Facebook. Нинішній пленарний тиждень у Верховній Раді, на думку глави уряду, дуже відповідальний, адже на порядок денний винесено проекти урядових законопроектів. З огляду на це він закликав парламентаріїв об’єднатися навколо ухвалення реформ так, як це було під час обговорення та ухвалення Закону «Про освіту». У цьому контексті він нагадав про нові можливості для старту змін у системі навчання дітей і підлітків, підвищення їхньої компетентності.
«Цього тижня завдання — завершити судову реформу. Наступне питання (і ми наблизилися до ухвалення рішення) про нову пенсійну систему, на яку ми очікували десятиріччями. Вона справедлива, і ця зміна дасть змогу підвищити пенсії 9 мільйонам пенсіонерів із 12. Настав момент істини, коли можемо, натиснувши зелену кнопку, підтримати українських пенсіонерів. Я розраховую на те, що наша відповідальність стоятиме вище від політичних інтересів. Переконаний, що треба об’єднатися й ухвалювати рішення для того, щоб Україна ставала сильнішою», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
У цьому відеозверненні Володимир Гройсман нагадав народним депутатам, що проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» внесено до Верховної Ради. Тож тепер уряд готовий до плідних дискусій, аби вчасно ухвалити остаточний варіант документа.
«15 вересня ми внесли в парламент законопроект — це бюджет розвитку. Ми забезпечимо якісне фінансування всього оборонного та безпекового комплексу, інвестування в розвиток економіки, що надзвичайно важливо. Реформування освіти, фінансування охорони здоров’я, будівництво доріг, підтримка культури та науки — також пріоритети бюджету 2018 року. Ми відкриті до діалогу з експертним середовищем і депутатами. Бюджет треба ухвалювати вчасно й прогнозовано».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»