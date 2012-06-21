Кабінет Міністрів України не буде підвищувати ціни на природний газ для потреб населення і регіональних теплопостачальних компаній (теплокомуненерго) на період опалювального сезону 2017—2018 років. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час селекторної наради в Миколаєві, яка була присвячена питанням підготовки до нового опалювального сезону.
«Я хотів би одразу зазначити, що уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні в новому опалювальному сезоні. Це принципова позиція уряду... Жодних об'єктивних підстав для того, щоб підвищувати газ для населення і ТКЕ (теплокомуненерго) немає. Ціни за рішенням уряду підвищуватися не будуть», — сказав він.