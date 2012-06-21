Законодавчу основу нової пенсійної системи підписано, опубліковано, вона набирає чинності 11 жовтня. «Це означає, що ми розпочинаємо процес підвищення пенсій», — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у відеозверненні до співгромадян.
Він наголосив, що рішення про проведення пенсійної реформи було справою честі: «Я боровся за те, щоб реформа стала реальністю». За словами Прем’єра, неможливо було миритися із ситуацію, що існувала в Україні, і вдавати, що все гаразд. «Для мене особисто це було справою честі — розпочати процес відновлення справедливості та поваги до людей, які працювали все життя й сподівалися, що в той час, коли вийдуть на пенсію, отримають хоч якийсь мінімум, який дасть змогу нормально жити й задовольняти невеликі потреби. І роками українські політики щось обіцяли людям, але ніколи не виконували. Виникало певне розчарування, — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Саме тому ми сьогодні маємо зробити все, щоби політика в Україні стала відповідальною, щоб кожне рішення, яке ухвалюємо, ми пропускали через себе й думали про те, як житимуть люди завтра. Тому я радий, що вдалося ухвалити надзвичайно важливе рішення про пенсійну реформу».
Володимир Гройсман підкреслив, що головний пріоритет влади — підвищення рівня життя людей: «Українці натерпілися. Україна має нарешті стати успішною, щоб люди відчували зміни, збільшення своїх доходів, поліпшення якості життя. Вважаю, що це реальність. Знаю, що ми будемо й далі перемагати».