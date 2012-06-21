Вже понад 110 тисяч громадян України отримали кошти на заходи з енергозбереження за урядовою програмою «теплі кредити».
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
«Ми працюємо над енергонезалежністю країни та енергозбереженням. Більше 110 тисяч громадян отримали «теплі кредити», – написав він.
За словами глави уряду, минулий, 2017 рік став роком реальних досягнень, адже було дано старт трьом надважливим реформам: пенсійній, медичній та освітній.
«Зросли зарплати та пенсії українців. Уряд створив умови, щоб полегшити життя бізнесу. Ми посилили захист підприємців від силовиків, скасували сотні застарілих норм», – зазначив Гройсман.
Він також нагадав, що за програмою «Доступні ліки» українці отримують безкоштовно життєво необхідні препарати.
«Але я вважаю, що цього недостатньо. Ми і надалі будемо підвищувати стандарти життя українців. Створювати робочі місця та залучати в країну інвестиції. Проблем достатньо, і ми їх здолаємо. Я певен, 2018 рік стане успішнішим, ніж 2017-ий. Продовжуємо капітальний ремонт країни», – наголосив прем'єр.