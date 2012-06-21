Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав українців з Днем Соборності та побажав досягнень і мирного неба над головою.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
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«Епохальна та довгоочікувана для всього українського народу подія сталася 22 січня 1919 року – на Софійській площі у м. Києві було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Дві українські держави, що у важкій боротьбі вибороли незалежність від різних імперій, об’єдналися під спільними знаменами. Єдиний український народ оголосив про своє споконвічне бажання жити у власній незалежній і соборній державі», – відзначив Гройсман.
За його словами, День Соборності України є надзвичайно актуальним і одним з найважливіших пам’ятних днів для країни. Прем'єр підкреслив, що український народ знову зі зброєю в руках змушений відстоювати цілісність та незалежність власної держави.
«Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб звільнити наших братів і сестер з-під російсько-терористичної окупації. Ми обов’язково повернемо наші окуповані території, адже прагнення українців жити спільно в єдиній державі є непереможним», – наголосив глава уряду.
Прем'єр-міністр також зазначив, що протягом останніх років українці рішуче відкинули нав’язані ззовні балачки про те, наскільки відрізняються Львів і Харків, Закарпаття і Донбас, Одеса і Чернігів.
«Нині для нас важливо те, що ми є одним народом, який має унікальну та багату культурну спадщину, глибинну історію, спільну мету та чіткі перспективи, і будь-які відмінності між нами лише збагачують нас, а не роз’єднують. Упевнений, що ідея успішної, заможної, справедливої, європейської України робить нас дійсно соборною нацією», – підкреслив він.