Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попередив що звільнятиме керівників українських областей, які провалять програму встановлення лічильників. Про це написав на своїй сторінці у Twitter прес-секретар голови уряду Дмитро Столярчук.
Він пояснив, що Прем'єр закликав місцеву владу відповідально виконувати заходи з енергоефективності та підвищення розрахункової дисципліни.
«Прем'єр-міністр не виключає кадрових рішень щодо керівників областей за провал програми встановлення лічильників та обліку споживання енергоресурсів в регіонах», –наголосив Столярчук.
Сьогодні, 19 червня, Володимир Гройсман провів спеціальну селекторну нараду з головами облдержадміністрацій. Глава уряду нагадав, що минулого року Кабмін підготувався до опалювального сезону і провів серйозну роботу з накопичення ресурсів, проведення ремонтних робіт, аби пройти зиму.
Також Прем'єр-міністр висловив сподівання, що й наступний опалювальний сезон урядові вдасться «пройти стабільно і якісно».