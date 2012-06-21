Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і стати рівними з усіма перед законом.
Про це він сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я глибоко преконаний у тому, що народним депутатам треба читати українське законодавство і бути прикладом для всіх українців щодо дотримання норм чинного законодавства, а не махати своїм мандатом і ходити бравувати своєю недоторканністю», –зазначив Гройсман.