41-річний український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення боксерської кар’єри. Відповідну заяву Володимир Кличко оприлюднив на YouTube.
«У якийсь момент життя в силу різних обставин ми повинні або хочемо перемкнути, так би мовити, нашу активну частину життя і підготуватися до наступної глави до нових викликів, випробуванням, з якими доведеться зіткнутися. Очевидно, я не виняток із правил і зараз прийшла моя черга зробити це. Я роблю це, та, з деяким хвилюванням. Але я абсолютно готовий до нових випробувань. Я чекаю і сподіваюся, що моя наступна кар'єра, яку я спланував, і вже паралельно почав кілька років тому, стане хоча б такою ж успішною, як і попередня», – заявив Кличко.
«Я став такою людиною, який прагнув бути», – підсумував Кличко.
Володимир Кличко не використав шанс на матч-реванш проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, Кличко програв бій Джошуа технічним нокаутом.
ДОСЬЄ "УК"
Володимир Кличко професійно виступав у боксі з 1996 року у важкій ваговій категорії. Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBO, IBF і WBA. У 1996 році Кличко взяв золото на Олімпійських іграх в Атланті.
За 21 рік кар'єри він провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги (з них 53 нокаутом).