У межах робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди сьомої річниці визволення міста Авдіївка та представив нового командувача об'єднаних сил.

Глава держави зауважив, що звільнення Авдіївки в липні 2014 року стало однаково важливим як для мешканців цього міста, так і для всієї України.

«Саме в цей день рівно сім років тому без великих, але все ж таки втрат, місто Авдіївка було звільнене від окупантів силами 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади та добровольців «Правого сектору». Авдіївка стала десятим за рахунком містом Донецької області, яке було визволене нашими українськими воїнами-захисниками. Після Маріуполя, Слов’янська, Краматорська та інших дуже важливих міст над Авдіївкою нарешті також замайорів наш синьо-жовтий прапор. А з ним почало відновлюватись і нормальне, не чорно-біле, мирне життя», – сказав Президент.

Утім, як зазначив Володимир Зеленський, навіть після звільнення Авдіївка ще довго була однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій боротьби України з російським агресором.

«Зовсім поряд, в авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, продовжуються вибухи й постріли», – додав він.

«Авдіївка сьогодні – це місто на лінії вогню, що обрало лінію свободи, лінію розвитку й лінію нашої держави – України», – наголосив Президент і закликав присутніх ушанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто сплатив за цей вибір своїм життям і загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність та незалежність України.

За словами Глави держави, остаточне звільнення Авдіївки повернуло повноцінне життя її мешканцям і дало потужний поштовх новим проектам.

«Успішно працює й розвивається коксохімічний завод – стратегічно важливий для міста і найбільший у Європі. Триває реконструкція та оснащення шкіл, садочків, лікарень. Триває життя. І все це – заслуга насамперед українських військових», – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що за сім років до захисту Авдіївки та промзони залучалися майже всі бойові підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії та Національної поліції України.

«Сьогодні це важливе завдання виконує 3-й батальйон 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Його бійцям і всім доблесним українським воїнам я хочу щиро подякувати за те, що надійно боронять наші кордони, нашу незалежність, мирне життя всіх українських громадян», – додав Президент.

Крім того, в присутності керівництва держави, військового командування та жителів Авдіївки Глава держави представив новопризначеного командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, бойового офіцера й патріота України, який був призначений на посаду указом Президента 28 липня.

«Представлення саме в такий важливий день – у день визволення нашого українського міста на Донбасі – це дуже добрий знак, символ і надія на те, що вільне й мирне життя наставатиме в усіх інших тимчасово окупованих містах і селах на сході української суверенної землі», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також подякував попередньому командувачу ООС Володимиру Кравченку за добросовісну службу на благо України.

З нагоди сьомої річниці визволення Авдіївки Глава держави побажав містянам і всім громадянам України миру, злагоди й успіхів у священній справі захисту рідної землі.