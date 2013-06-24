Президент Володимир Зеленський підписав Закон України, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за власний кошт відновив пошкоджене в результаті російської агресії житло. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Заявки подаються через Дію. Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію.

Нагадуємо, що виплати першого етапу – ремонти пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень – стартували в червні цього року. Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.