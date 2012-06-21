Україна, Грузія та Молдова мають спільне бачення свого подальшого шляху – це членство у Європейському Союзі, і в цьому для них важлива підтримка з боку ЄС, наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на першій сесії Батумської міжнародної конференції «Три нації – один вибір: Грузія, Молдова та Україна в русі».

Глава держави зазначив, що три країни сьогодні вперше зустрічаються як Асоційовані партнери Європейського Союзу на найвищому рівні.

«Ми маємо спільні прагнення сьогодні, бо маємо спільні бачення завтра. Це повноправне членство у ЄС. Рівність, свобода й демократія. На жаль, наші країни єднають не лише прагнення, а й ціна, яку ми за них заплатили. Ми не з книжок знаємо, що таке анексія, що таке окупація, що таке війна», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави розповів, що першим місцем, з якого він розпочав свій візит у Грузію, стало селище Абастумані, за яким розташована окупована Абхазія. Президент зазначив, що ситуація нагадала йому ту, яку він бачить в Україні, відвідуючи райони поблизу тимчасово окупованих територій – коли лінія розмежування розділяє два світи: світлий, сучасний і безпечний та сірий, занедбаний і безправний.

«У такі миті особливо розумієш, яке значення для майбутнього країни має правильний вибір. Україна, Грузія й Молдова його зробили. І сьогодні ми об’єдналися, щоб цей вибір став дійсно реальністю. Зустріч у форматі Асоційованого тріо формує новий регіональний вимір для розширення ЄС, що охопить три наші країни. Без них малюнок Європейського проекту буде схожим на незавершений пазл, у якому бракує щонайменше цих трьох, важливих, на мій погляд, частинок», – наголосив Володимир Зеленський.

«Я щасливий, що Президент Європейської ради Шарль Мішель поділяє цю думку та засвідчив підтримку ініціативі Асоційованого тріо. Те, що ви приєдналися до нас сьогодні, свідчить, що ви щиро хочете, щоб ми приєдналися до вас завтра», – додав Глава держави.

Президент констатував: Україна свідома обсягів завдань, що стоять перед нею. Однак, зазначив він, вони нас не лякають, а мотивують. Свідченням і прикладом цього Глава держави назвав останні ухвалення законів, що дають старт судовій реформі: про очищення Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також він зробив акцент на раніше ухваленому законі про ринок землі, завершенні децентралізації, цифрових послугах, знятті депутатської недоторканості, запуску антикорупційного суду, початку реформи СБУ, великій приватизації, оперативній незалежності антикорупційних органів.

«І це лише десята частина зробленого за останні два роки, яка виглядає значно більшою від зробленого за попередні роки», – констатував Президент.

Орієнтиром для України є Угода про асоціацію з ЄС, імплементація якої наблизить її до критеріїв членства. «Вже сьогодні ми маємо амбітний порядок денний з Євросоюзом. Найближчі цілі – це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки промислового безвізу й перші підсумки оновлення Угоди про асоціацію», – повідомив Глава держави.

На жаль, триваюча російська агресія, гібридні атаки, окупація суверенних територій трьох країн спрямовані на те, щоб суттєво гальмувати їхній шлях до інтеграції. Тому такою важливою на цьому шляху є підтримка з боку ЄС, резюмував Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у свою чергу наголосив, що Україна, Молдова та Грузія за часи незалежності стикалися з різними викликами, та висловив переконання, що сучасні виклики допоможе подолати лише спільна співпраця.

Очільник Європейської ради також наголосив на важливості реформи врядування.

«Наша зустріч з керівниками України, Грузії та Молдови – це важлива віха, яка підкреслює близькі зв’язки між Європейським Союзом та східними партнерами. Ми маємо плекати наші зв’язки. Це сприятиме тому, що ми поділимося досвідом у проведенні реформ і (впровадженні. – Ред.) ширшої програми на майбутнє», – сказав Шарль Мішель.