Президент Володимир Зеленський не виключає, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України. Про це Глава держави сказав у інтерв'ю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» та «Новая газета».

Відповідаючи на запитання, чи непокоїть його те, що канцлер Німеччини перед візитом до України спершу відвідає Росію, Володимир Зеленський зазначив, що він повністю спокійний щодо цього.

«Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Ангела Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

«Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко», – наголосив Глава держави.