Народний артист СРСР, 95-річний актор Володимир Етуш після падіння на сходах поліклініки проходить обстеження у приймальному відділенні НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, його можуть перевести в реанімацію.
Про це вчора повідомили ТАСС у довідковій службі медустанови.
Раніше директор театру імені Вахтангова Кирило Крок повідомив ТАСС, що Етуш впав на сходах медичної установи і отримав травму.
«Поки він знаходиться в приймальному відділенні на обстеженні. У яке відділення буде госпіталізований, теж невідомо, може навіть в реанімацію», - сказала співрозмовниця агентства.
ДОВІДКА "УК"
Володимир Абрамович ЕТУШ народився 6 травня 1922 року в Москві, але датою його народження в паспорті є 6 травня 1923 року. Поступово в театральне училище відразу після закінчення школи, у вересні 1941 року Етуш пішов добровольцем на фронт. У 1943 році під Запоріжжям був важко поранений. Після госпіталю отримав другу групу інвалідності і був комісований. У 1944 році повернувся на четвертий курс Театрального училища імені Щукіна.
У 1945 році Володимир Етуш закінчив театральне училище і був запрошений викладати в ньому. У тому ж році він почав працювати в Московському театрі імені Вахтангова, з яким пов'язане все його життя.
Етуш досі виходить на сцену в кількох спектаклях.
Володимир Етуш знявся більш ніж в 40 картинах, найвідомішими ролями стали товариш Саахов в "Кавказький полонянці" (1966), Шпак у фільмі "Іван Васильович змінює професію" (1973) і інженер Брунс у фільмі "Дванадцять стільців" (1971). З 2003 року Володимир Етуш - художній керівник Щукінського училища.