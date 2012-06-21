Роль волонтерів, які допомагають бійцям у зоні АТО, в госпіталях, давно оцінили українці, і не лише. Завдяки їхній допомозі наші військові на сході вистояли перші найважчі місяці російської агресії, не давши ворогу можливості просунутися вперед. Завдяки їхнім зусиллям солдати отримали бронежилети належного ступеня захисту, шоломи і оптичні приціли. Саме цього найбільше бракувало, аби бійці залишилися живими. Волонтерство набуло популярності, масштабу і визнання. У Києві у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України відбулося нагородження волонтерів відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», — про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
— Кожна людина, яка своїми силами, ресурсами допомогла на сході України, врятувала дуже велику кількість життів. Це ті люди, які допомагають зупинити ворога, — зазначила представник Ради волонтерів Ганна Майборода.
У повідомленні йдеться, що нагородами відзначено понад 60 відомих волонтерів України, які в період з 2014 року стали надійною опорою для бійців добровольчих батальйонів, військовослужбовців Збройних сил та Прикордонних військ.
ДОВІДКОВО
Відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» встановлено з метою гідного відзначення працівників підприємств, установ та організацій, інших осіб, яких залучали або вони добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, здійснювали волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції.
Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»