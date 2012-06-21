На Щедрий вечір до бійців другого дивізіону 55-ї окремої артилерійської бригади, що дислокується в Бахмутському районі Донецької області, з веселими щедрівками завітала волонтерська команда «Жіночої сотні Запоріжжя» Надії Мороз та обласної консультативної ради учасників АТО. Щиро привітав зі святами запорізьких вояків начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко.
— Запорізька громада пишається нашими богами війни, які в найскрутніші моменти антитерористичної операції забезпечували надійне вогневе прикриття своїм бойовим побратимам. Завдяки вашій мужності та самопожертві вписано героїчну сторінку до новітньої історії 55-ї бригади та Запорізького краю, — зазначив він, звертаючись до бійців.
Олександр Зубченко також розповів про програму шефської допомоги військовим частинам, яку розробляє обласна влада, налагодження тіснішої співпраці щодо ремонту автомобільної техніки тощо.
Як запевнили гостей-земляків артилеристи, ситуація у зоні відповідальності дивізіону спокійна. Ворог постійно намагається розвідати їхні позиції, використовує безпілотники. Підвищену увагу приділяють тренуванню особового складу, опрацюванню прийомів швидкого розгортання у бойових умовах, удосконаленню технічних знань та фізичній підготовці. Польовий побут нелегкий, та наші вояки забезпечені всім необхідним. На столі бійців щодня борщ чи юшка, пшенична чи перлова каша, м’ясо, кілька видів ковбаси та сиру, сало, соління, яблука.
А Щедрого вечора на солдатів чекало безліч смаколиків, два казани вареників з картоплею, сиром, солодка кутя за авторським рецептом, запашний куліш та домашнє олів’є. Громадські активісти також подарували воїнам незабутню різдвяну феєрію з традиційними персонажами українського вертепу — вродливою Козою, хитрою Циганкою та вередливою Тітонькою. Хлопців переповнювали радість, море позитивних емоцій та по-справжньому новорічне відчуття рідного дому та родинного тепла.
Сприяння волонтерській допомозі військовим частинам Збройних сил, Нацгвардії і Держприкордонслужби України пріоритетне у діяльності запорізької обласної влади. Цього року депутати планують на такі видатки спрямувати майже 200 тисяч гривень.