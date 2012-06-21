З ветеранами, учасниками бойових дій на території інших держав, зокрема афганської кампанії, в день вшанування воїнів-інтернаціоналістів зустрівся Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він подякував їм за мужність, витримку й мудрість, наголосивши, що воїни-афганці відіграли значну роль у Революції гідності та бойових діях проти російської агресії на Донбасі, під час яких вони стали на захист територіальної цілісності й суверенітету України.
«Воїни-афганці-інтернаціоналісти пройшли нелегкий шлях 1980-х років і нині захищають Батьківщину вже на кордонах нашої держави, на лінії розмежування, на лінії зіткнення з ворогом. Хотів би у вашій особі подякувати тисячам наших хлопців та висловити величезну шану. Ми високо цінуємо кожного з вас», — підкреслив глава уряду.
Учасники зустрічі обговорили актуальні питання соціального забезпечення ветеранів, зокрема щодо законодавчих питань їхнього статусу, закупівлі автомобілів, поновлення пільг членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з інвалідністю, фізичної та психологічної реабілітації, забезпечення протезуванням і житлом.
Щодо останнього Володимир Гройсман доручив міністрові соціальної політики Андрієві Реві проаналізувати питання можливості надання житла тим воїнам-афганцям, які беруть участь у бойових діях на Донбасі й перебувають на квартирному обліку.
«У поставлених завданнях разом з міністерством будемо рухатися до розв’язання тих проблем, які турбують воїнів», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Як символ поваги до ветеранів-афганців Прем’єр-міністр вручив воїнам Почесні грамоти Кабінету Міністрів. «Хочу побажати всім нам миру на нашій прекрасній українській землі. Цей шлях дуже важкий, але я переконаний у тому, що ми досягнемо миру, тому що правда і Бог на нашому боці», — підкреслив Володимир Гройсман.
Відділ новин «Урядового кур’єра»