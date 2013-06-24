У День Гідності та Свободи українці, зокрема перші особи держави, вшановували пам’ять загиблих активістів Майдану. За участі Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася церемонія встановлення лампадок до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Присутні вшанували пам’ять полеглих активістів хвилиною мовчання.

«У 2004 році під час Помаранчевої революції та у 2013 році під час Революції Гідності українці продемонстрували неймовірну силу єдності та згуртованості довкола засадничих цінностей: гідності та свободи. Схиляємо голову в пам’ять про героїв, які віддали життя за обстоювання демократичних принципів. А також висловлюємо вдячність сотням тисяч тих, хто став на захист інтересів нашої держави та європейського вибору», — зазначив Денис Шмигаль.

Одночасно з Днем Гідності та Свободи відзначаємо День Десантно-штурмових військ Збройних сил. З нагоди професійного свята десантників Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями й вручив їм державні нагороди за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

«Щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, яку ви представляєте», — наголосив Президент, додавши: нині українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.