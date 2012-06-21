Всесвітня організація охорони здоров’я назвала 5 основних причин дитячої смерті. Усі вони пов’язані з поганими умовами довкілля.
Основні — забруднення повітря, пасивне куріння, брак чистої води і санітарних заходів, неправильна гігієна. Про це повідомляє УНІАН.
«Забруднене довкілля смертельно небезпечне, особливо для маленьких дітей. Органи, що формуються, імунна система, маленькі тіла та дихальні шляхи роблять їх особливо уразливими перед брудними повітрям і водою», — заявила генеральний директор ВООЗ Маргарет Чень.
В організації повідомляють, що найпоширеніші захворювання, які призводять до смерті дітей, — діарея, малярія та пневмонія. Цьому можна запобігти, поліпшивши довкілля.
570 тис. дітей помирають від респіраторних захворювань, ще понад 360 тис. — від розладу шлунка. Ці хвороби викликані поганими умовами довкілля.
Раніше в ЮНІСЕФ заявляли, що забруднення повітря є значним супутнім фактором, який щороку призводить до смерті 600 тис дітей молодше 5-ти років.