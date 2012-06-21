За останній тиждень (14-20 червня) кількість нових випадків коронавірусу у світі знизилася на 6% порівняно з попереднім і склала 2 520 684, число летальних випадків зменшилося на 12% порівняно з попереднім тижнем і сягнуло 64 075.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

«У той час, як кількість випадків, про які повідомляється в усьому світі, зараз перевищує 177 мільйонів, минулого тижня спостерігалася найнижча щотижнева захворюваність із лютого 2021 року», - зазначили в організації.

У зазначений тижневий період регіони Північної та Південної Америк і західної частини Тихого океану повідомили про кількість нових щотижневих випадків, подібних до попереднього тижня. Південно-Східна Азія та європейські регіони повідомили про зменшення кількості нових випадків захворювання. Африканський регіон зафіксував помітне збільшення щотижневої кількості випадків порівняно з попереднім тижнем.

Кількість нових смертей, про які повідомлялося за минулий тиждень, зменшилась у всіх регіонах, крім Східного Середземномор'я та Африки.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Бразилії (505 344; збільшення на 11% порівняно з попереднім тижневим періодом), Індії (441 976; зменшення на 30%), Колумбії (193 907; збільшення на 10%), Аргентині (149 673; зменшення на 16%) та Російській Федерації (108 139; збільшення на 31%).

У всьому світі варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували у 170 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 119 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 71, Delta – у 85 країнах (ще 9 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували).

За даними ВООЗ, в Україні штам Delta наразі не зафіксовано.

Водночас, як заявили в МОЗ Білорусі, штам Delta виявили у Мінську.

«Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених у червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій в шиповидному білку, характерних для «індійського» варіанту (Delta, В.1.617. 2). Так що можна констатувати, що «індійський варіант коронавірусу» виявлено в Білорусі. При цьому циркуляція даного варіанта в інших регіонах Білорусі не встановлена», - йдеться у повідомленні.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.

Зокрема йдеться про чотири штами, котрі викликають занепокоєння і відомі суспільству як варіанти, що вперше виявили у Британії (Кенті) (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) та Індії (B.1.617.2).

Відтепер ВООЗ рекомендує маркувати їх з використанням літер грецького алфавіту, тобто - Alfa, Beta, Gamma та Delta відповідно.

Водночас назви B.1.1.7, B.1.351, P.1 і B.1.617.2 і надалі використовуватимуть у дослідженнях, оскільки вони передають важливу наукову інформацію.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 23 червня зафіксували 179 933 626 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 898 160 смертей, одужали 164 695 439 осіб.