З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було зафіксовано 147 атак на медичні установи.
Про це повідомив у Твіттеріглава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Укрінформ.
За його словами, ВООЗ категорично засуджує продовження нападівна медичні установи в Україні. За словами Гебреєсуса, ці атаки повинні припинитися.
«На сьогодні ВООЗ підтвердила 147 нападів, під час яких 73 людини загинули та 53 отримали поранення. Війна не буде рішенням. Я ще раз закликаю росію припинити війну», - йдеться у дописі глави ВООЗ.