Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Не можна допускати введення карантинів у різних країнах світу за умови панування їх другої та подальших хвиль. Саме так заявила головний епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.
Про це повідомляє ресурс «Приватний підприємець», посилаючись на medikforum.
Експерти вважають таку заяву трохи дивною, проте головний епідеміолог зазначає, що це буде правильним вибором і наводить переконливі докази.
Вона вважає, що носіння масок, миття рук та інші відомі заходи, є достатніми для того, щоб впливати на нерозповсюдження коронавірусної інфекції.
Також достатньо пригадати, коли інфекція почала активно розповсюджуватися у Китаї, ВООЗ спершу закликала не панікувати та не закривати цю країну від світу. Правда, потім від такої тактики організація швидко відмовилася.
За словами Марії Ван Керкхове, економічні наслідки суворих карантинів у різних країнах світу можуть бути набагато страшнішими, ніж медичні.
Її точку зору підтримує і генсек ООН Антоніу Гутерріш. Приміром, він назвав закриття шкіл та вищих навчальних закладів через панування COVID-19, катастрофою.
На його думку, страшнішими за інфекцію є гіподинамія (особливо у дітей та пенсіонерів), сотні тисяч ракових пухлин, інфарктів та інсультів (які теж можуть статися зі страху заразитися COVID-19), депресії, стреси, хаос та безробіття, різного роду соціальні конфлікти тощо.
Як вважає пан Гутерріш, саме з цим нам доведеться мати справи протягом багатьох років, навіть коли з коронавірусом буде покінчено.