Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль провів зустріч із главами та представниками релігійних організацій, які входять до Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Учасники обговорили виклики, пов’язані з повномасштабною агресією росії, і те, як їм протидіяти.

«Гуманітарна допомога, розміщення й підтримка вимушених переселенців, капеланство, психологічна допомога, різноманітні соціальні проєкти, адвокація України на міжнародній арені — це далеко не повний перелік сфер, де церква, релігійні організації та держава діють синхронно. Тому уряд усвідомлює величезне значення вашої роботи й максимально їй сприятиме», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр­міністр підкреслив, що держава високо цінує роль церков і релігійних інститутів у зміцненні обороноздатності України. Зокрема, професіоналізується військове капеланство, а здобутий досвід дає змогу проаналізувати проблеми й удосконалити систему військового духовенства.

Учасники зустрічі обговорили питання гуманітарної й соціальної допомоги українцям, які внаслідок російського вторгнення опинилися за кордоном.

«Вони потребують надійного зв’язку з Україною. Ми повинні зробити все належне, щоб ці люди відчували свою нерозривність з Україною, повернулися сюди і долучилися до процесу мирної відбудови», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль наголосив на важливості долучення церков і релігійних організацій до реалізації програм ментального здоров’я, якими опікується перша леді Олена Зеленська.

«Одна із центральних тем комунікації влади, церков і релігійних організацій — блокування спроб ворога використати церкву й віруючих на шкоду національній безпеці України. Переконаний, що тут ми всі солідарні й діятимемо разом енергійно та ефективно», — підкреслив Прем’єр-­міністр. Глава уряду висловив упевненість, що зустріч консолідує зусилля заради перемоги, зміцнення духовності та кращого майбутнього українського народу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.