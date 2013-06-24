Вітчизняне МЗС категорично відкидає інсинуації РФ про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній в Авдіївці й Червоному Лимані та обстріли житлових кварталів на сході України. Такі висловлювання пролунали з вуст тамтешнього міністра оборони. Це чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія створює інформаційне прикриття можливих подальших провокацій її військ на українській території, наголошує речник відомства Олег Ніколенко. МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів. І першим кроком має стати початок виконання Росією мінських домовленостей і домовленостей лідерів нормандського формату, повідомляє Укрінформ. А припинення збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на європейському континенті.

У США вважають такі заяви Кремля неправдивими, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. А представник Державного департаменту Нед Прайс наголосив, що не «Україна чи Сполучені Штати, а саме Росія відповідає за ескалацію напруження на Донбасі».