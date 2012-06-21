Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Хто їде на канікулах у літній табір, хто мандрує просторами України, а учень 8-Г класу гімназії №9 із Черкас Ростислав Гайдаш займається альпінізмом. Недавно він здійснив сходження на Казбек — одну з найвищих гір Кавказу.
Як розповіли у навчальному закладі, Ростислав займається альпінізмом уже три роки. Незважаючи на свій юний вік, він уже має звання «Альпініст України» та підкорив не одну вершину, серед яких гора-двотисячник Петрос та найвища гора України — Говерла.
Нещодавно хлопець у складі команди Черкаської обласної федерації альпінізму і скелелазіння побував у Грузії, аби там підкорити Казбек. Сходження тривало три дні.
Казбек розташовано на сході головного Кавказького хребта, на кордоні Північної Осетії і Грузії. Цю гору називають п’ятитисячником, бо сягає 5033 м. У перекладі з грузинської мови назва гори звучить, як «гора з льодовою вершиною», адже навіть на початку літа температура повітря там сягає мінус 10 градусів.
Як каже Ростислав, хоч там і холодно, але просто чарівно. Тепер йому щоночі сняться кавказькі краєвиди.