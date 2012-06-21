Учасники АТО, прикордонники, члени їхніх родин та ветерани матимуть краще медичне забезпечення й умови для реабілітації. Про це стало відомо після підписання Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом розпорядження № 1062-р. Згідно з нормами документа, має відбутися передача нерухомого майна в смт Немирів, що на Львівщині, до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби. «Передати нерухоме майно в смт Немирів Львівської області за переліком згідно з додатком із сфери управління Фонду державного майна до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби», — йдеться в тексті розпорядження.
Взагалі соціальне забезпечення співробітників Держприкордонслужби — це одне з першочергових завдань Кабінету Міністрів. В уряді неодноразово наголошували на тому, що важливим напрямом роботи в цьому контексті буде цільова напрацьована відомча система медичного забезпечення.
А розпорядження КМУ дає змогу запланувати на базі цього майнового комплексу санаторій. Він функціонуватиме для того, щоб забезпечити гідну медичну реабілітацію військовослужбовців, зокрема прикордонників, членів їхніх сімей та ветеранів. Ухвалене рішення прокоментував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Його слова наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Ухвалене урядом рішення значно посилить систему медичного забезпечення воїнів АТО, а також поліпшить умови їхньої реабілітації. Окрім цього, розширюються можливості для санаторно-курортного забезпечення».
До речі, торік усі медичні заклади Держприкордонслужби працювали безперебійно. У госпіталях відомства стаціонарно пролікували майже 10 тисяч осіб. Серед них не лише військовослужбовці, а й члени їхніх сімей, пенсіонери та ветерани служби. Будівництво та оснащення госпіталю в Харкові триватиме і в 2017 році. А для забезпечення належного обслуговування постійно проводять роботу з міжнародними партнерами з оснащення медичних закладів сучасним обладнанням. За даними Держприкордонслужби, у 2016 році Центральний клінічний госпіталь отримав від німецьких колег два реанімобілі. Ще один надійшов від польських медиків госпіталю у Львові.
А ще уряд Японії надав нашій державі високотехнологічне медичне обладнання вартістю понад мільйон доларів. Від уряду Канади українська сторона отримала систему ультразвукової діагностики, рентген-установку та тисячу різних аптечок.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»