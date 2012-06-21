Усі країни вільного світу та їхніх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії закликав з парламентської трибуни Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він застеріг уболівальників від поїздок до РФ, бо існує загроза «бути захопленими в полон російськими терористами».
«Наступного тижня, з 14 червня, в Росії почнеться чемпіонат світу з футболу ФІФА-2018. Чемпіонат мав би стати великим спортивним святом для всіх шанувальників футболу. Але, на жаль, цього року він проходить у Росії, яка продовжує агресію і проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. Закликаю всі країни вільного світу та їхніх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії», — цитує Укрінформ слова посадовця.
Рішення бойкотувати змагання на політичному рівні оголосила Австралія, чия офіційна делегація не прибуде до РФ. Від імені держави гравців підтримуватиме лише посол. Дипломатичний бойкот не матиме жодного стосунку до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди глава МЗС Австралії Джулі Бішоп переадресувала місцевій федерації футболу.