У Вінниці на площі Василя Стуса відбулася посвята в студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. «Цей традиційний захід покликаний символічно поєднати покоління студентів, передати першокурсникам ключ до світу знань. Сьогодні університет, який входить до першої десятки провідних класичних вишів України, освячений духом творчості сина України Василя Стуса, відкриває вам двері у світ наукових знань, академічної освіти та неповторного студентського життя», — зазначив у вітальному слові ректор ДонНУ, доктор юридичних наук Роман Гринюк.
Цьогоріч право навчатись в університеті вибороли понад 2 тисячі студентів, які географічно представляють майже всі області нашої країни. За державним замовленням навчатимуться 725 першокурсників. Наймолодший — 16-річний студент юридичного факультету, а найстарший вступив до магістратури зі спеціальності «метрологія» у 58 років. «Вважаємо за честь прийняти до лав нашого університету 16 учасників бойових дій на сході країни — сучасних героїв неоголошеної війни з російсько-терористичними військами. Цього року до нас вступили майже 70 студентів з окупованих територій. Усі вони як меседж світові: «Донецьк — це Україна!» — підсумував Роман Гринюк.