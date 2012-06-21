Вчені-онкологи довели, що персоналізовані вакцини проти раку ефективно можуть використовуватися для профілактики меланоми (злоякісної пухлини).
Про це повідомляє Nature News.
У чотирьох з шести пацієнтів, яким було зроблено щеплення, протягом 25 місяців не спостерігалося рецидивів меланоми. Німецькі та австрійські онкологи демонструють результати ще одного дослідження, після якого зробили висновок, що з персоналізованих підходом до вакцинації на основі РНК (однієї з трьох основних макромолекул на ряду з ДНК і білками) у восьми з тринадцяти пацієнтів через 23 місяці після вакцинації пухлини зникли.
Фахівці планують приступити до другої фази клінічних випробувань, а також визначити їх ефективність в боротьбі з іншими типами раку.
Ці вакцини аналогічні тим, які використовуються проти інфекційних захворювань: унікальні компоненти ракових клітин змішують з агентами, які вводять в організм пацієнта для стимуляції іменної відповіді.
Такого роду вакцини пристосовані до кожного пацієнта і вводять її після того, як рак вже з'явився, а не з метою запобігання.
Раніше повідомлялося, що вчені змогли зупинити розвиток ракових клітин за допомогою антибіотика і вітаміну C.