Президентом Сінгапура вперше з часів оголошення незалежності стала жінка – екс-спікер парламенту Халіма Якоб
Про це повідомляє Reuters.
Халіма Якоб є представником малайської громади. Її оголосили президентом ще до офіційних виборів, оскільки вона виявилася єдиним легітимним кандидатом на пост глави держави. Відповідно до законів Сінгапуру, кандидат у президенти має отримати офіційний допуск від влади країни.
В урядовій постанові 2016 року було зазначено, що новим главою держави стане представник малайської громади, який також має керувати капіталом вартістю в понад 500 млн сінгапурських доларів ($371 млн). Серед усіх кандидатів лише Халіма Якоб відповідала цим вимогам.
Сінгапур отримав незалежність від Малайзії в серпні 1965 року. Під керівництвом прем'єр-міністра Лі Кван Ю Сінгапур спромогіся на «економічне диво», перетворившися з країни третього світу на розвинену країну з високим рівнем життя.