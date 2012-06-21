Французькому фотожурналісту Еммануелю Рондо вдалося зробити унікальні кадри одного із 67 тигрів, які живуть у лісах Королівства Бутан. Щоб «підстерегти» хитрого і обережного короля джунглів, Еммануелю і його команді знадобилося близько місяця. Але терпіння і наполегливість фотомисливця увінчалися успіхом. «Шерхан» потрапив у онлайн-відеокамеру і подивився в її об’єктив.
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