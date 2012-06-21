Впродовж минулого тижня (з 19.12 по 25.12) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 330 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 42 особи.
Ліквідовано 889 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та недопущено знищення вогнем 426 будівель і 29 од. техніки. На пожежах загинула 75 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 579 тис. грн.
Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 326 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 45 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.