Впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи гарантуватиме українцям гідне забезпечення.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.
"Рухаємося до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Обговорили це питання на нараді за участі міністрів, народних депутатів, представників Офісу Президента, НБУ та НКЦПФР", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що в Україні вибудують оптимальну модель накопичувальної системи, яка гарантує кожному українцю гідне пенсійне забезпечення.
Нагадаємо, що 2 червня Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
Раніше Шмигаль заявляв, що уряд планує у 2021 році запустити накопичувальну пенсійну систему.