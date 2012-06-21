Впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи гарантуватиме українцям гідне забезпечення.

Людей залежно від віку віддавна ділять на дорослих і дітей. Але є багато не згодних із цим правилом. Вони живуть на всьому готовому, користуючись усім, чим можуть забезпечити їх батьки, і водночас вимагають, щоб їх сприймали як дорослих, не втручалися в їхні справи, а якщо хтось називає їх дітьми, дуже ображаються.