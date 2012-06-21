На території колишнього містечка Стара Самарь, що поблизу Дніпра, археологи розкопали оселю заможного пана, багату на артефакти. Про це під час прес-туру до місця розкопок журналістам розповів начальник Дніпровської археологічної експедиції НАНУ Дмитро Тесленко, передає кореспондент Укрінформу.
«За багатьма ознаками видно, що у мешканців водилися гроші. На відміну від інших осель цього містечка, землянок, знайдена садиба була наземною спорудою. Стіни — глинобитні, вони, як і глиняна піч, були викладені кахлями. Господар мав коней і віз, а от знарядь праці ми не знайшли — значить заробляв якимось іншим шляхом», — розповів пан Тесленко.
Він припускає, що знайдена оселя відноситься до XVI-XVII ст. Ця садиба існувала до 1688 року — саме тоді почали будувати славнозвісну Новобогородицьку фортецю. Дізнавшись, що їхню оселю зруйнують, господарі, вочевидь, забрали усе цінне, тож археологам пощастило знайти таку кількість дорогих артефактів.
Також пан Тесленко повідомив, що під час розкопок історики знайшли багато прикрас та іноземних монет, уламки дорогого керамічного й скляного посуду. «Вражають перстень із кораловими вставками та філігранний срібний ґудзик, на вартість якого можна було зіграти весілля», — говорить науковець.
Ужиткові речі розповіли й про гастрономічні вподобання господарів: харчувалися мешканці садиби переважно стравами з риби, свинини, дичини. Знайдено скелет риби вирозуб, яка колись водилася у річці Самара. А в одному з горняток знайдено шматочок підгорілої пшоняної каші.
Як повідомив директор КП «Етнографічні парки Дніпра» Дмитро Каюк, на території містечка Стара Самарь планується створити історико-культурний комплекс.