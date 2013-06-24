Почалися перші виплати допомоги 6500 гривень для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводить виплату. Загалом на цю допомогу вже подалися 323 443 людини. Оформити її можна до 17 грудня через Дію або у відділенні Пенсійного фонду. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Програма розрахована на людей, які найбільше потребують підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, яких виховують у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; діти ВПО, які отримують виплати на проживання; діти з малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.

«Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів», — зазначила очільниця уряду.

Детальніше про всі програми в межах «Зимової підтримки» для громадян і бізнесу — на платформіzyma.gov.ua. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.