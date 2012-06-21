Через брак вологи Полтавщина може недорахуватися третини врожаю ранніх зернових (посуха триває в області вже кілька місяців). Попри це, жнива в області уже почалися. Зокрема у сільгосппідприємстві «Радянське» Кобеляцького району на цей момент обмолотили пшеничне поле із середньою врожайністю майже 40 центнерів. Керівник господарства Микола Андрієнко вважає, що цього мало, але пшениця іде цінна, другим класом.
Загалом спеціалісти прогнозують, що в цьому році в області продовольчого зерна пшениці буде до 80 відсотків. Краще за пшеницю вродив озимий ячмінь, який також уже обмолочують у Кременчуцькому й Новосанжарському районах. Там його врожайність становить 35 центнерів з гектара. Для озимого ячменю це добрий показник. А загалом у поточному році врожайність зернових на Полтавщині очікується строката, вона коливатиметься від 20 до 50 й більше центнерів.
Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов, в області збиранню підлягає урожай на 376 тисячах гектарів ранніх зернових, зокрема пшениці — на 242 тисячах гектарів. Її середня врожайність прогнозується на рівні 34 центнерів зерна з гектара. Найбільше на Полтавщині цьогоріч посіяли кукурудзи — півмільйона гектарів.
Господарства повністю забезпечені і збиральною технікою, і пальним. Їм до снаги віджнивувати за 10 днів. Аби тільки не підвела погода.