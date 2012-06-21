Це вже 30-й Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Всесвітній біг миру заради гармонії в Україні» в межах всесвітнього заходу World Harmony Pease Run. Організували його громадська організація «Марафонська команда «Всесвітній біг заради гармонії», управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та обласний центр молоді.
Захід проводять для популяризації здорового й активного способу життя, збільшення рухової активності засобами фізичної культури, залучення населення до регулярних занять фізичною культурою, сприяння розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні.
Триватиме захід до 28 червня 2017 року. Спортсмени подолають майже 900 кілометрів за маршрутом, який пролягає територіями Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської й Сумської областей. Фініш учасників очікують у Сумах на День Конституції України.
В Україні «Всесвітній біг миру заради гармонії» проводять з 1991 року. За цей час його учасники подолали понад 52 000 км у всіх областях України. Палаючий факел тримали майже 365 тисяч наших співвітчизників.