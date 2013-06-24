Всесвітнє антидопінгове агентство продовжить підтримку України в умовах війни. Про це заявив президент ВАДА Вітольд Банька під час зустрічі з українською делегацією на чолі із заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрієм Чесноковим у Варшаві. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вітольд Банька відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення рф ВАДА засудила російську агресію і продовжує чітко дотримуватися цієї позиції.

Андрій Чесноков, від імені Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, подякував ВАДА за підтримку України та національної антидопінгової системи, зокрема за заклик до національних антидопінгових організацій світу щодо безкоштовного тестування українських атлетів у їхніх державах, де ті опинилися через війну, на який відгукнулися у 19 країнах.

Українська сторона також звернулася до ВАДА із запитом щодо підтримки НАДЦ у отриманні найкращого досвіду у сферах освіти, тестування, оцінки результатів та розслідувань порушення антидопінгових правил.

Андрій Чесноков також привернув увагу ВАДА до останніх нелегітимних кроків російської сторони у спортивній та антидопінговій сфері, які зазіхають на територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах, а також порушують засадничі принципи у цих сферах.