Київська міська державна адміністрація підтримала ініціативу проведення Всеукраїнського свята подяки. Свято відбудеться з 10:00 до 21:00 17 вересня 2017 року на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
«У зв'язку з проведенням заходу на вулиці Хрещатик буде частково заборонено рух транспорту. Так, із 21:00 15 вересня до 6:00 18 вересня заборонять рух усіх видів транспортних засобів вулицею Хрещатик (від перетину вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького до перетину вулиць Хрещатик і Михайлівської). Окрім того, з 00:00 17 вересня до 00:00 18 вересня обмежать рух двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик, на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі, для зупинки транспортних засобів з метою заїзду учасників заходу з обмеженими фізичними можливостями», - йдеться у повідомленні.
На час проведення культурно-просвітницького заходу буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, які курсують зазначеними вулицями.