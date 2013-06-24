З нагоди Дня вишиванки відбувся Всеукраїнський урок національної ідентичності «Україна — це ти», до якого долучилися учні з понад 10 тисяч навчальних закладів і діти з 27 країн світу. Освітній захід організували Асоціація інноваційної та цифрової освіти та Суспільне мовлення у співпраці з Міністерством національної єдності.

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, звертаючись до дітей, сказав, що бути українцем — це гордість.

«Це не лише про місце народження. Це про вибір, любов до своєї країни, української мови та культури. Це також розуміння історії: хто наші предки, хто наші герої, чому ми є і будемо», — наголосив він.

Під час уроку у форматі живої дискусії йшлося про національну свідомість, культурну спадщину і про те, що означає бути українцем сьогодні. Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко анонсував створення мультимедійного курсу національної ідентичності за участі відомих українців.

«Скоро всі охочі зможуть його пройти, дізнавшись багато цікавого про Україну, історію, наші досягнення в різних галузях. Спільно спробуємо дати відповідь на ключове питання національної ідентичності: що робить нас українцями і в чому полягає наша унікальність», — зазначив Дмитро Бондаренко, повідомляє Міннац’єдності.