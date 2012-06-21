Німеччина залишається одним із ключових партнерів України, який незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави та залишається прибічником мирного врегулювання на Донбасі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустрічі з представниками ЗМІ в Берліні.

«Можемо констатувати, що відносини між нашими країнами протягом багатьох років є дружніми, міцними, а головне – незмінними», – сказав Глава держави після завершення двосторонньої зустрічі з канцлером Німеччини.

Володимир Зеленський подякував Ангелі Меркель за запрошення до діалогу. Він зазначив, що під час сьогоднішніх перемовин Німеччина вкотре продемонструвала незмінність позиції щодо підтримки державного суверенітету, територіальної цілісності України та мирного врегулювання на Донбасі.

Незмінною є також позиція Німеччини щодо невизнання спроби незаконної анексії Криму з боку Росії, а також підтримка європейських та євроатлантичних прагнень України, констатував Володимир Зеленський.

За словами Президента, процес мирного врегулювання на Донбасі став ключовою темою сьогоднішніх переговорів.

«Хочу подякувати за незмінну підтримку Нормандського формату з боку пані Меркель і з боку Французької Республіки – Президента Макрона. Я вважаю прекрасним проєкт, який готувала німецька сторона спільно з французькою стороною під назвою «Ключові кластери з виконання Мінських домовленостей». Ми, Україна, підтримали цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони, і тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі», – наголосив Володимир Зеленський.

Зважаючи на це, Президент України закликав до посилення тиску на Росію задля виконання нею своїх зобов’язань у питанні встановлення миру.

«Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатись до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у Нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України й повернули наші незаконно окуповані території», – заявив він.

Володимир Зеленський також висловився за залучення Президента США Джо Байдена до Нормандського переговорного формату.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зі свого боку констатувала низький прогрес у реалізації Мінських домовленостей.

«Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, не такою ж мірою це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській і Донецькій областях», – зауважила вона.

Ангела Меркель констатувала посилення тиску на Україну шляхом стягування Росією військ та озброєння до українських кордонів. Вона також згадала про загибель українських солдатів в останні дні.

Канцлер запевнила: будь-який новий Федеральний уряд Німеччини виступатиме за досягнення прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

Крім того, сторони відзначили важливість розвитку стратегічного партнерства, двосторонньої взаємодії та економічної співпраці.

Глава Української держави висловив подяку канцлеру Німеччини за оцінку поступу України у впровадженні реформ, які вона здійснює незважаючи на складну ситуацію в країні та війну на Донбасі. Він додав, що ці теми ще обговорюватимуться сьогодні більш детально.