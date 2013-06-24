Всі управління соцзахисту зобов’язані приймати заяви на грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованх територій України Ірини Верещук щодо грошових виплат населенню, яке постраждало від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Укрпошти, Міжнародної організації з міграції (МОМ), Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій (ОВА).

Учасники наради обговорили стан реалізації рішення Уряду про виплату грошової допомоги мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Зокрема, жителі цих областей зможуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 5000 гривень від Уряду та 6600 гривень від МОМ. У тому числі люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Як повідомили у Мінсоцполітики, Міністерство проінформувало всі ОВА й управління соціального захисту населення (УСЗН) щодо можливості надходження звернень на отримання такої фінансової допомоги. УСЗН не мають права відмовлятися приймати відповідні заяви.

Якщо УСЗН відмовляють у прийнятті звернення, телефонуйте на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби: (044) 289-87-89. Також можете звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.